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Ekonomi

Tüketici güven endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 8,5 arttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:43:00 -
Tüketici güven endeksi yükseldi

Nisanda 54,9 olan endeks değeri mayısta 59,5’a yükseldi. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 9,3 artarak 79,2 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 9,5 yükselerek 81,8’e ulaştı.

 

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