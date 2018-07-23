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Tüketici güven endeksi Temmuz'da yüzde 4 arttı

TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı. Haziran ayında 70,3 olan endeks Temmuz ayında 73,1 oldu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:20
Tüketici güven endeksi Temmuz'da yüzde 4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %4 oranında arttı; Haziran ayında 70,3 olan endeks Temmuz ayında 73,1 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %3,3 oranında artarak Temmuz ayında 92 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ 96,3 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 92,1 iken, Temmuz ayında %4,6 oranında artarak 96,3 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

İŞSSİZ SAYISI BEKLENTİ ENDEKSİ 76,3 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %1,9 oranında artarak Temmuz ayında 76,9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 27,1 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi Haziran ayında 24,6 iken, Temmuz ayında %10,2 oranında artarak 27,1 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:20
  1. tüketici güven endeksi
  2. Türkiye İstatistik Kurumu
  3. tüik
  4. Merkez Bankası
  5. TCMB

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