Tüketici güven endeksi aylık bazda 76,8 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya göre yüzde 3,6 azaldı. Eylülde 79,7 olan endeks, bu ay 76,8 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi eylülde 62,6 iken ekimde yüzde 3 azalarak 60,7’ye düştü. Gelecek 12 aylık döneme endeksi geçen ay 79 iken, ekimde yüzde 4,4 azalarak 75,6’ya geriledi.