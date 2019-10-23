Tüketici güven endeksi açıklandı Tüketici güven endeksi ekim ayında geçen aya göre yüzde 2,1 yükseldi.

Tüketici güven endeksi ekimde geçen aya göre yüzde 2,1 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim'de geçen aya göre yüzde 2,1 arttı. Eylül'de 55,8 olan endeks değeri Ekim'de57'ye yükseldi. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 1,1 artarak 74,8 oldu. İşsiz sayısındaki beklenti Genel ekonomik durum beklentisi Ekim'de yüzde 3,4 artarak 71'den 73,4'e çıktı. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,7 yükselerek ekimde 56,8 olarak gerçekleşti. Tasarruf etme ihtimali endeksi ise Eylül'de 22,8 iken Ekim'deyüzde 0,2 artışla 22,84 oldu.

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