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Kadın - Aile Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar?
Kadın - Aile

Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar?

Tükenmez kalemin mürekkebi ya da dikkatsizlik sebebiyle oluşacak lekeler insanın canını bir hayli sıkar.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 18:46:00 - 2021-11-04 18:48:36
Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar?

Tükenmez kalemin mürekkebi ya da dikkatsizlik sebebiyle oluşacak lekeler insanın canını bir hayli sıkar. Tükenmez kalem, kolay bulunması ve rahat kullanımı ile günlük yaşamda en fazla kullanılan kalem olma özelliğini taşır. Hal böyle olunca da giysiler, halılar veya diğer yüzeylerde her an tükenmez kalem lekesi ile karşılaşılabilmektedir. En etkili yöntem bu temizlik maddeleri olsa da evdeki imkanlar da bir nebze çözüm üretebiliyor. Arap sabunu, soda, sirke ya da limon suyu gibi yollar da lekenin yoğunluğunu epey seyreltmiş oluyor.

Eğitim ve iş hayatında sıklıkla kullanılan tükenmez kalemler, çanta ve kalemliklerde lekelere sebep olabilir. Öğrenciler ve çalışanlar tarafından çantaya bulaşan kalem lekesi için ılık su ve arap sabun kullanılabilir aynı zamanda eczaneden temin edilen izopropil alkolde etkili bir leke çıkarıcıdır.

Tükenmez lekesi kumaştan nasıl çıkar? Lekeyi çıkartma işleminde mutlaka ağartıcı içermeyen sıvı çamaşır deterjanı kullanın. Deterjanı, bir bardak su ile karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı temiz ve beyaz bir beze ya da kağıt havluya emdirerek, tükenmez kalem lekesi olan bölgeye bastırınız.

Küçük çocuklar evin her yerini kalemler ile boyarken anne babalar bu durumdan hoşnut olmayabilir. Duvardaki tükenmez kalem lekesinin üzerine saç spreyi sıkarak beş dakika beklenir ve yumuşak bir bezle tampon hareketleri yapılabilir. Lekeyi ovalamak ya da fırçalama işlemi yapmak lekenin daha fazla dağılmasına sebep olacaktır bu nedenle mürekkep lekesi geçene kadar saç spreyi sıkıp tampon hareketler uygulanmalıdır.

 

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