  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Abdurrahman Dilipak 8 Mart'ı değerlendirdi: Kadınlar kadın olmazsa erkekler de erkek olmaz

İslam alemi Miraç gecesi heyecanına hazırlanıyor: Müslümanlar Miraç gecesini nasıl geçirmeli?

Yunanistan'dan flaş iddia: Mısır enerji haritasını düzeltti, konu kapandı

ABD'nin Çin korkusu! 'Guam Adası Çin’in hedefinde'

Papa'nın Irak ziyaretine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Bölgedeki yeni çatışmaların habercisi

Bu tipler neden hep CHP'den çıkar? Meclis üyesinden başörtülü diş hekimine hakarete CHP'den soruşturma!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası kritik açıklamalar

Ayasofya'yı açan güç, İstanbul Sözleşmesi'ne neden dokunamıyor?

Macron yenilgiyi kabul etti! Fransa'dan Türkiye manşeti

Levent Gültekin saldırı sonrası Bahçeli'yi hedef aldı: Bu PKK'ya çalışmaktır
Teknoloji Tük Telekom’dan, 5 alanda önemli başarı
Teknoloji

Tük Telekom’dan, 5 alanda önemli başarı

Türk Telekom’un, gösterdiği başarılı performans ve gelişim global ölçekte tescillendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 09:11:00 -
Tük Telekom’dan, 5 alanda önemli başarı

Türk Telekom, mobil ağ deneyimleri konusunda yaptığı araştırmalar ve analizlerle dünyanın en güvenilir şirketlerinden OpenSignal’ın açıkladığı “Mobile Network Experience Awards 2021”in ‘Yıldızı Yükselen Şirketler” ve “Küresel Yüksek Performans” şirketleri arasında yer aldı.

Yıldızı yükseliyor

Mobil operatörlerin 2019 ve 2020’nin ikinci yarıları arasında gösterdikleri gelişimi değerlendiren OpenSignal, Türk Telekom’u Video Deneyimi, İndirme Hız Deneyimi, Yükleme Hızı Deneyimi ve 4G Kullanılabilirliği kategorilerinde “Yıldızı Yükselen Şirketler” arasında değerlendirdi. Türk Telekom, “Yıldızı Yükselen Şirketler” kategorisindeki 4 ayrı alandaki başarıya ilave olarak “Ses Uygulaması” kategorisinde en yüksek skora sahip ve global ortalamanın üzerinde değer alan 30 operatör arasına girdi.

2 alanda, 5 başarı

Bu alanda “Küresel Yüksek Performans” sergileyen Türk Telekom toplamda 5 dalda başarı elde etti. Türk Telekom, OpenSignal tarafından gerçekleştirilen araştırmada her iki alanda da yer alarak toplam 5 kategoride başarı elde eden Türkiye’den tek operatör oldu. OpenSignal’in araştırma sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç şunları söyledi:

“Müşterilerimizin yanında olduk”

“Türkiye’yi geleceğe taşıyacak teknoloji yatırımlarına pandemi döneminde de hız kesmeden devam ettik. Mobil şebekemize yaptığımız yatırım ve geliştirmelerle daha yüksek performans sunarak müşterilerimizin yanında olduk. Global ölçekli bağımsız kuruluş OpenSignal’ın araştırması da Türk Telekom’un ülkemizdeki diğer operatörlere göre müşteri deneyimi konusunda çok daha fazla ilerleme kaydettiğini ortaya koydu. Beş kategoride dünyanın en iyileri arasında yer alan tek Türk operatör olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beykoz Belediyesi memur alımına gidiyor
Ekonomi

Beykoz Belediyesi memur alımına gidiyor

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere Veznedar, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İş..
Uyanış Büyük Selçuklu'da bomba patladı! Tarihteki ilk Türk Amiral geldi
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da bomba patladı! Tarihteki ilk Türk Amiral geldi

TRT'de yayımlanan kadrosunda Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun'un yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde tarihin ilk Türk Amiral..
Hakurk ve Kandil'e hava harekatı! Bir sözde lider 25 terörist öldürüldü
Gündem

Hakurk ve Kandil'e hava harekatı! Bir sözde lider 25 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiği vurgusunu yaparak, "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay