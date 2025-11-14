  • İSTANBUL
TÜİK'E Avrupa'da ödül üstüne ödül: CHP'lilerin itibarsızlaştırma algısı ellerinde patladı

TÜİK'E Avrupa'da ödül üstüne ödül: CHP'lilerin itibarsızlaştırma algısı ellerinde patladı

Her fırsatta Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) itibarsızlaştırmaya çalışan CHP zihniyetine büyük bir cevap Avrupa'dan geldi. TÜİK uzmanları, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından düzenlenen Uluslararası Ticaret Anlık Tahmin Yarışması'ndaki 9 kategorinin 8'inde birincilik ve bir ikincilik elde ederek, kurumu eleştiren çevrelere tokat gibi bir ders verdi.

Türkiye'deki muhalefet partilerinin, özellikle de CHP'nin her siyasi hamlede verilerini sorguladığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), uluslararası alanda büyük bir başarıya imza atarak, kendisini eleştiren çevrelere kapak oldu. TÜİK uzmanlarından oluşan TURKSTAT-DATG takımı, Eurostat tarafından düzenlenen Avrupa İstatistik Ödülleri-Uluslararası Ticaret Anlık Tahmin (Nowcasting) Yarışması'na damgasını vurdu.

TÜİK’in aylık enflasyon açıklamalarından büyüme verilerine kadar hemen her istatistiği hedef alan CHP zihniyeti, kurumu sistematik biçimde “güvenilmez” göstermek için yoğun bir söylem sürdürüyordu. Ancak uluslararası belirleyici kurumların verdiği bu ödüller, CHP’nin yürüttüğü “itibarsızlaştırma” çabasını boşa düşürdü.

AVRUPA’NIN EN İYİS TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uzmanları, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından düzenlenen, Avrupa İstatistik Ödülleri-Uluslararası Ticaret Anlık Tahmin (Nowcasting) Yarışması'ndaki 9 kategoride 8 birincilik ve bir ikincilik elde etti.

Eurostat, düzenlediği Avrupa İstatistik Ödülleri-Uluslararası Ticaret Anlık Tahmin Yarışması kazananlarına ilişkin açıklama yayımladı.

Avrupa İstatistik Ödülleri Programı'nın bir parçası olan ve uluslararası mal ticaretine odaklanan Nowcasting yarışmasının önemli istatistikleri "olağanüstü bir zamanlamayla" tahmin etmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, uluslararası ticaret eğilimlerinin daha hızlı izlenmesini sağlamanın, ticaret politikalarının değerlendirilmesini desteklemenin ve küresel ticaretin ekonomik etkilerini analiz etmenin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, Ticaret Anlık Tahmin Yarışması'nın AB ihracat ve ithalatına odaklandığı, yarışmaya 17 ülkeden 66 katılımcı içeren 35 ekibin katıldığı ifade edildi.

Kazananların 3 ödül kategorisinde belirlendiğine işaret edilen açıklamada, tahminleri yayınlanan göstergelere en yakın olan ilk 3 ekibin "Doğruluk Ödülü", en kapsamlı şekilde belgelenmiş, ölçeklenebilir ve açık çözüme sahip ekibin "Yeniden Üretilebilirlik Ödülü", en yenilikçi yaklaşımı sergileyen ekibin de "Yenilik Ödülü" aldığı bildirildi.

TÜİK 9 KATEGORİDE 8 BİRİNCİLİK VE BİR İKİNCİLİK ELDE ETTİ

Açıklamada, "TÜİK-DATG ekibinin yarışmanın genel galibi olarak neredeyse tüm kategorilerde birincilik kazandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, TÜİK'in AB dışı ihracat ve AB dışı ithalat için "doğruluk", "yeniden üretilebilirlik" ve "yenilik" ile AB içi ihracat için "yeniden üretilebilirlik" ve "yenilik" alanlarında ilk sırayı aldığı duyuruldu.

Böylelikle, TÜİK uzmanları, Avrupa İstatistik Ödülleri Uluslararası Ticaret Anlık Tahmin Yarışması'ndaki 9 kategoride 8 birincilik ve bir ikincilik elde etti.

TÜİK uzmanlarından oluşan TURKSTAT-DATG takımında, Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı bünyesindeki Veri Analiz Teknikleri Grup Başkanlığında görev yapan Fatih Tüzen, Özlem Yiğit, Osman Sert ve Aydan Kocacan Nuray yer aldı.

