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Ekonomi TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu
Ekonomi

TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 14:00:00 -
TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu

Buna göre, Kurul, TÜİK başkanının görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında, en az üç daire başkanı ve en az bir istatistik müşavirinden oluşacak. Kurul üyelerinin asli görevleri sona erdiğinde, Kurul üyeliği görevleri de kendiliğinden son bulacak. Kurulun üye sayısı 9’dan fazla olmayacak.

Kurul, merkez ve taşra teşkilatının istatistik çalışmaları ile resmi istatistik programında yer alan istatistiklerin üretimine yönelik alan çalışmaları ile diğer kayıtlardan başlayıp verilerin yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapmak üzere oluşturuldu.

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