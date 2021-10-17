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Ekonomi TÜİK: Ücretli çalışan sayısında artış sürüyor
Ekonomi

TÜİK: Ücretli çalışan sayısında artış sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 17:47:00 -
TÜİK: Ücretli çalışan sayısında artış sürüyor

Buna göre, Ağustos 2020’de 12 milyon 552 bin 434 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 9,4 artışla 13 milyon 732 bin 736 kişiye yükseldi. Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 9,4, inşaat sektöründe yüzde 12,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,8 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,7, inşaat sektöründe yüzde 1,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 yükseldi.

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