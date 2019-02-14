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TÜİK: "Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık 2018'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı."

14 Şubat 2019 Perşembe 10:03
TÜİK: "Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık 2018'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı."

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:03
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