TÜİK personel alımı yapacak

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi doğrultusunda, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda dağılımı gösterilen şekilde 2 (iki) Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 17 (on yedi) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) toplam 19 (on dokuz) Sözleşmeli Personel alınacaktır.