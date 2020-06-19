  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TUİK Kütüphane istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü 2019 yılının Kütüphane İstatistikleri sonuçlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:23:15 -
TUİK Kütüphane istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü 2019 yılının Kütüphane İstatistikleri sonuçlarını açıkladı. 2019 yılında 163 bin 845, Karabük ilinde bu rakam 145 bin 431 ve Bartın ilinde bu rakam 117 bin 281 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu 2019 Kütüphane istatistiklerini açıkladı. Ülke genelinde toplam kütüphane sayısı 2019 yılında 32 bin 411 oldu, Türkiye’de Halk Kütüphanelerinde 20 milyon 742 bin 540 kitap bulunurken, Zonguldak ilinde bu rakam 163 bin 845, Karabük 145 bin 431, Bartın da ise 117 bin 281 oldu.


Milli Kütüphanedeki kitap sayısı 1 milyon 443 bin 751 oldu


Türkiye İstatistik Kurumu’nun istatistikleri verilerine göre Milli Kütüphanedeki kitap sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 443 bin 751 oldu. Milli Kütüphanedeki diğer materyal sayısı ise yüzde 5,9 azalarak 185 bin 527 oldu. Milli Kütüphaneden yararlanma sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 12,2 artarak, 711 bin 523 oldu.


Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 39,3 arttı


Türkiye İstatistik Kurumu’nun istatistikleri verilerine göre Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 39,3 artarak 3 milyon 955 bin 908 oldu. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 11,4 artarak 31 milyon 451 bin 920 oldu. Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 1,4 arttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı