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TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı işgücü istatistikleri açıklandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:03
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %9,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık azalış ile %11,4 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2,9 puanlık azalış ile %16,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,9 puanlık azalış ile %9,8 olarak gerçekleşti.

Ayrıntılar Geliyor...

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • TemelistanTemelistan10 dk önce
    Adam iddaa uzmanı olmuş 100 liralik kupon ile 500 lira kazanç kaldırıyor. Adam sayısal lotonun şifresini çözmüş her hafta 5 biliyor fakat ssk primi ödemeyi ihmal ediyor. Adam web tasarımcı fakat sigortalı değil. Adam web sitesi yaptırmış reklam geliri elde ediyor fakat ssk ödemeyi ihmal ediyor. Adam yüksek okul okumuş asgari ücretle çalışmak yerine pazarda limon satmayı tercih ediyor fakakt ssk primini yatırmıyor. Adam 3600 günü garantilemiş ve ssk lı olmak yerine kalan günlerini bağkur üzerinden yüksek primle ödemek için sigortalı çalışmıyor. Bunlar işsiz insanlar değildir. Bunları çıkardığımız zaman gerçek işsizlik sayısı 1.5 milyona veya altına düşer. Eğer işsiz olsalardı gezi hareketinini kralı gerçekleşirdi. Gezi kalkışması değil işsizlik kalkışmasına dönüşürdü.
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