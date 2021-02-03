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Gündem TÜİK enflasyon verilerini açıkladı! Ocak'ta beklentiyi aştı
Gündem

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı! Ocak'ta beklentiyi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 10:09:00 -
TÜİK enflasyon verilerini açıkladı! Ocak'ta beklentiyi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamalarına göre; Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 14,97 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,68 arttı.

Ocak ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 15,50 olarak kaydedildi.

Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 14,68 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

Ankete katılan ekonomistlerin Ocak ayına ilişkin aylık beklentisi ise yüzde 1,42 olarak kaydedildi.

Ankette en yüksek beklentiyi paylaşan kurum Ocak ayında tüketici fiyat endeksinin yüzde 1,82 artacağını, en düşük beklentiyi paylaşan kurum ise yüzde 0,90 artacağını tahmin etmişti. Ankette 2021 yılsonu enflasyon beklentisi ise yüzde 11 oldu.

Kasım ve Aralık aylarında enflasyon ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık'ta yıllık enflasyon yüzde 14,60 olmuştu.

 

Öncü göstergeler yükselişe işaret etmişti

Enflasyon için öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi sonuçları da Ocak ayı için yükselişe işaret etmişti.

İstanbul'da perakende fiyatlar Ocak'ta yıllık yüzde 15,05 arttı. Böylelikle ilgili veri 2019 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Söz konusu veriler bir önceki ayla kıyaslandığında ise, İstanbul'da Ocak'ta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,16, toptan fiyatlar yüzde 1,31 arttı.

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