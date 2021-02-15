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Gündem TÜİK başkanı görevden alındı
Gündem

TÜİK başkanı görevden alındı

TÜİK Başkanı Muhammed Cahid Şirin, görevden alınarak yerine başkan yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 13:27:00 -
TÜİK başkanı görevden alındı

Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) görev değişikliği yaşandı.

TÜİK Başkanı Muhammed Cahid Şirin, görevinden alındı. Yerine başkan yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru, vekaleten getirildi.

Yeni başkan Ahmet Kürşad Dosdoğru

1978 yılında Yozgat'ta doğan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

Vekaleten getirildi

2009 yılında Merkez teşkilat bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı'nda uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibarıyla Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2017 yılında Başkan Yardımcılığına atandı. 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten getirildi.

İyi derecede İngilizce bilen Ahmet Kürşad Dosdoğru evli ve iki çocuk babası.

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