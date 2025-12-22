  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi TÜİK açıkladı! Yurt Dışı ÜFE kasımda arttı
Ekonomi

TÜİK açıkladı! Yurt Dışı ÜFE kasımda arttı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
TÜİK açıkladı! Yurt Dışı ÜFE kasımda arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 1,02, yıllık bazda yüzde 31,19 VE on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,67 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre YD-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,02, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 30,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,19 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,67 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,75, imalatta yüzde 31,02 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ara mallarında yüzde 28,24, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 36,7, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 38,38, enerjide yüzde 22, sermaye mallarında yüzde 29,75 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,82, imalatta yüzde 0,99 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ara mallarında yüzde 1,03, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,37, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,46, enerjide 4,65 ve sermaye mallarında yüzde 0,14 artış görüldü.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları             

Yıl/Ay    Ocak      Şubat    Mart      Nisan    Mayıs    HaziranTemmuz              Ağustos               Eylül      Ekim      Kasım    Aralık

2021      -1,37      -2,46      7,45       7,14       4,69       3,93       0,34        -0,92      1,55       7,93       13,49     25,92

2022      3,25       2,35        7,29       2,61       6,51       9,18       0,66        2,64       0,67       1,34       2,28       2,77

2023      4             0,42        1,65       2,43       0,45       15,62     15,34     1,95       -0,59      1,35       3,51       2,28

2024      4,57       2,38        4,7          1,37       0,42       0,97       1,7          2,95       2,25       0,09       -0,86      0,91

2025      2,01       2,05        4,06       4,41       2,40       3,42       3,03        1,32       2,01       0,9          1,02      

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları             

Yıl/Ay    Ocak      Şubat    Mart      Nisan    Mayıs    HaziranTemmuz              Ağustos               Eylül      Ekim      Kasım    Aralık

2021      32,51     28,27     33,19     35,31     39,6       43,72     41,89     30,81     28,87     32,96     47,89     87,64

2022      96,44     106,13   105,82   97,11     100,54   110,66   111,34   118,94   117,04   103,79   83,66     49,9

2023      50,98     48,13     40,35     40,1       32,13     39,92     60,32     59,24     57,25     57,25     59,15     58,4

2024      59,27     62,38     67,25     65,53     65,48     44,51     27,41     28,67     32,35     30,7       25,19     23,5

2025      20,47     20,08     19,34     22,92     25,34     28,38     30,06     28,01     27,71     28,75     31,19    

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23