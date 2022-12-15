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Ekonomi TÜİK açıkladı: Konut satışlarında büyük düşüş!
Ekonomi

TÜİK açıkladı: Konut satışlarında büyük düşüş!

TÜİK kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre düşüş gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 13:05:00 -
TÜİK açıkladı: Konut satışlarında büyük düşüş!

TÜİK kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre düşüş gösterdi.

Konut satışlarında yıllık gerileme serisi kasım ayında da devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde göre konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806 olduğu belirtildi. Açıklanan verilerle birlikte konut satışlarında yıllık gerileme serisi 5. aya yükseldi.

Konut satışlarında İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8 pay ile Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 6,7 pay ile Antalya izledi.

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