Sağlık TÜİK açıkladı: Kanser vakalarının en çok ve en az görüldüğü iller
Sağlık

TÜİK açıkladı: Kanser vakalarının en çok ve en az görüldüğü iller

TÜİK açıkladı: Kanser vakalarının en çok ve en az görüldüğü iller

Türkiye’de kanser vakalarının en çok ve en az görüldüğü iller belli oldu: Ağrı en yüksek, Siirt en düşük. İstanbul ise kanser ölümlerinde ilk 10’a girdi.

Türkiye İstatistik Kurulu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de en çok kanser vakası görülen iller belli oldu. 2022 yılı verilerine göre hazırlanan listede iyi ve kötü huylu tümörlerin yol açtığı ölümler il bazında değerlendirildi. Listenin ilk sırasında Ağrı yer alırken, İstanbul 10'uncu sırada yer aldı.

Kanser nedeniyle ölümlerin en çok olduğu iller hangileri?

1 - AĞRI

Kanserden ölüm oranı yüzde 21,8

2 - KARS

Kanserden ölüm oranı yüzde 18,8

3 - IĞDIR

Kanserden ölüm oranı yüzde 18,6

4 - ERZURUM

Kanserden ölüm oranı yüzde 18,6

5 - BAYBURT

Kanserden ölüm oranı yüzde 18,5

6 - ANKARA

Kanserden ölüm oranı yüzde 18,5

7 - VAN

Kanserden ölüm oranı yüzde 18,2

8 - SAKARYA

Kanserden ölüm oranı yüzde 18

9 - TEKİRDAĞ

Kanserden ölüm oranı yüzde 17.9

10 - İSTANBUL

Kanserden ölüm oranı yüzde 17.8

 

Kanser nedeniyle ölümlerin en az görüldüğü iller hangileri?

1 - SİİRT

Kanserden ölüm oranı yüzde 8,5

2 - KİLİS

Kanserden ölüm oranı yüzde 10,0

3 - GAZİANTEP

Kanserden ölüm oranı yüzde 10,0

4 - ŞANLIURFA

Kanserden ölüm oranı yüzde 10,1

5 - HATAY

Kanserden ölüm oranı yüzde 10,6

 

6 - OSMANİYE

Kanserden ölüm oranı yüzde 10,8

7 - ÇORUM

Kanserden ölüm oranı yüzde 10,9

8 - ŞIRNAK

Kanserden ölüm oranı yüzde 11,4

9 - AYDIN

Kanserden ölüm oranı yüzde 11,6

10 - YOZGAT

Kanserden ölüm oranı yüzde 11,6

