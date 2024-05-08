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Ekonomi TÜİK açıkladı: İşte kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları!
Ekonomi

TÜİK açıkladı: İşte kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 16:13:00 -
TÜİK açıkladı: İşte kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları!

Türkiye İstatistik Kurumu, yatırım araçlarının nisan ayı performanlarını açıkladı. Dolar ve euronun kaybettirdiği ayda borsanın performansı merak konusu oldu. İşte nisan ayı en çok kazandıran yatırım aracı...

Türkiye İstatistik Kurumu, yatırım araçlarının nisan ayı performanlarını açıkladı. Dolar ve euronun kaybettirdiği ayda borsanın performansı merak konusu oldu. İşte nisan ayı en çok kazandıran yatırım aracı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,17, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,59 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,37 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,56, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,76, dolar yüzde 2,55 ve Euro yüzde 3,87 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın yüzde 1,78 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,16, DİBS yüzde 0,36, dolar yüzde 2,15 ve euro yüzde 3,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,08 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,80 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,73 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
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Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,60 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 23,85, doları yüzde 7,40 ve Euro yüzde 5,04 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 26,71 ve DİBS yüzde 44,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 13,54 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 1,54, euro yüzde 3,70, mevduat faizi (brüt) yüzde 32,81 ve DİBS yüzde 49,41 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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