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TÜİK açıkladı: İşsizliğin en az olduğu bölge...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bölgesel işsizlik, istihdam ve işgücüne katılıma yönelik verileri açıkladı. Bu verilere göre işsizlik oranının en düşük ve en yüksek olduğu bölgeler belli oldu.

01 Temmuz 2018 Pazar 11:41
TÜİK açıkladı: İşsizliğin en az olduğu bölge...

2017 yılına ait açıklanan verilere göre en düşük işsizlik oranı verisi yüzde 3,6 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane illerinin yer aldığı TR90 bölgesinde gerçekleşirken; Türkiye'nin bölgesel işgücü piyasası verilerine göre en yüksek işsizlik oranı, yüzde 26,9 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt illerinin içerisinde yer aldığı TRC3 bölgesi olarak belirlendi.

"İŞKUR İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ İŞSİZLİK ORANLARINI DÜŞÜRDÜ"

En düşük işsizlik oranı verisinin Doğu Karadeniz'de gerçekleşmesinde yoğun bir sanayi ve istihdam imkanı olmamasına rağmen İŞKUR'un İstihdam Seferberliği kapsamında yaptığı çalışmaların etkisinin olduğu düşündüğünü belirten Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, "Ülkemiz İstihdam Seferberliği sayesinde tarihinin en büyük istihdam oranlarını gerçekleştirdi. Bu yıl istihdam seferberliğinin 2. etabını sürdürüyoruz. İş arayan ve iş verenlere yönelik olarak devletimizin çok güzel teşvikleri bulunuyor. Geçen yıl işverenlere yönelik olarak artı 1 istihdam teşviki bu yıl artı 2 istihdam teşviki oldu. Bizler bunların meyvelerini topluyoruz. Haziran 2018 itibariyle İŞKUR Trabzon olarak 7 binin üzerinde kişiyi işe yerleştirildi. En düşük işsizlik oranına sahip olabiliriz fakat yüzde 3,6 oranı da sıfıra indirebilmek için daha çok çalışacağız" dedi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 11:41
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Trabzon
  4. Siirt
  5. Rize
  6. Ordu
  7. Mardin
  8. Gümüşhane
  9. Giresun
  10. Artvin
  11. TÜİK
  12. işsizlik oranı

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  • Süleyman ÇapoğluSüleyman Çapoğlu3 sa önce
    İşsizliğin biataz daha az olmasini istiyorsaniz kayittişi calişanlari ve devletten işsizlik maaşi alipda başka işde kacak sigortasiz calişanlari kontrol etmek gönüllü vergi denetcileri oluşdurmak lazim ekonomimiz geleceğimiz vatan ve milletimiz icin bende varim gönüllü denetci olmaya bir senede ekonomi düzelir inşAllah Selamlar
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