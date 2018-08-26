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TÜİK açıkladı: 40 bin kişilik kente 270 bin araç giriş yaptı

TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'a, bayram tatili süresince 270 bin araç giriş yaptı.

26 Ağustos 2018 Pazar 15:32
TÜİK açıkladı: 40 bin kişilik kente 270 bin araç giriş yaptı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'a bayram tatili süresince yoğunluk yaşandı.

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan ve konaklama tesislerinde yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşılan Sinop'a, İl Emniyet Müdürlüğünün verilerine göre bayram boyunca il merkezine giriş yapan araç sayısı 270 bin olurken, 190 bin 657 araç ise çıkış yaptı.

Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği kentte, en fazla ziyaret edilen yerlerin başında Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi geldi. Buranın ardından Türkiye'nin en kuzey noktası olan İnceburun ile Akliman, Hamsilos ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri de yoğun ilgi gören yerler oldu.

"EK TEDBİRLER ALINMASI ŞART"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin en mutlu kenti olarak mutlu bir bayram tatilini geride bıraktıklarını söyledi.

İnsanların uzun bayram tatilini geçirmek için kente akın ettiklerini belirten Kaya, yoğun kalabalık nedeniyle bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Kaya, kent merkezi nüfusu 40 bin olan şehrin, bayram tatili süresince müthiş bir yoğunluk yaşadığına dikkati çekerek misafirleri ellerinden geldiğince mutlu etmeye çalıştıklarını anlattı. Turizm mekanları ve sahillerin dolup taştığına işaret eden Kaya, şunları söyledi:

"Tabii bu kadar kalabalığa hizmet verme noktasında bazı sıkıntılarımız oldu. Belediye personel azlığı nedeniyle çöp başta olmak üzere alanlara yetişmekte zorlandı. Bu bize şunu gösterdi ki önümüzdeki bayramlarda ek tedbirler alınması şart. Belediye mutlaka geçici de olsa personel sayısını artırmalı çünkü nüfus artıyor ve normal zamanlardaki personelle bu hizmetlerin yetiştirilmesi mümkün olmuyor."

Kaya, turizmciler olarak mutlu bir bayram geçirdiklerini, Sinop'a gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 15:32
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  2. TÜİK
  3. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
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  6. bayram tatili
  7. ziyaretçi sayısı
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