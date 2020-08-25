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Ekonomi TÜİK 50 uzman yardımcısı alacak
Ekonomi

TÜİK 50 uzman yardımcısı alacak

Yeniakit Publisher
2020-08-25 08:34:24 -
TÜİK 50 uzman yardımcısı alacak

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), uzman olarak yetiştirilmek ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 50 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylarda istatistik, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, bilgisayar veya yazılım mühendislikleri ile endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

Söz konusu adayların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TÜİK'in internet sitelerindeki sınav ilanını inceleyerek, TÜİK Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekiyor.

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