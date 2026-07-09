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Ekonomi TÜİK 2026 mayıs verilerini açıkladı! İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 29.8 arttı
Ekonomi

TÜİK 2026 mayıs verilerini açıkladı! İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 29.8 arttı

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TÜİK 2026 mayıs verilerini açıkladı! İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 29.8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,84 arttı.

TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,84 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,04 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,62 arttı, işçilik endeksi yüzde 32 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,96 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,56 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,60 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,06 arttı.

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