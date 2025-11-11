Tuhaf tuhaf işler! Atatürk anmasına katılmayan öğrenciye bakın ne oldu

  • İSTANBUL
Mustafa Kemal Atatürk’ün 87. ölüm yıldönümü anması için yurt genelinde düzenlenen törenler, tuhaf dayatmalara da sahne oldu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 87. ölüm yıldönümü anması için yurt genelinde düzenlenen törenler, tuhaf dayatmalara da sahne oldu. Konya’da bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi’ndeki bir amfide yapılan anma töreninde, bir öğrencinin sirenler çalarken amfi içinde telefonla konuşarak dolaştığı görülmüştü. Öğrenci hakkında fakülte yönetimi tarafından inceleme ve disiplin soruşturması başlatıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamada “Devletimizin kurucusu ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87. yılı dolayısıyla, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası bahçesinde akademik ve idari personelimizin katılımıyla 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı düzenlenmiştir. Günün anlam ve önemine binaen, tüm birimlerimizdeki anma etkinlikleri büyük bir saygı, hassasiyet ve ciddiyet içerisinde gerçekleştirilmiştir.
Bu sırada, Dönem 2 amfisinde saygı duruşu esnasında bir öğrencinin törenin ruhuna uygun düşmeyen bireysel provakatif bir davranışı nedeniyle istisnai bir durumun yaşandığı bilgisi alınmıştır. Olaya mukabil öğrencilerimizin gösterdikleri olgunluk, saygı ve sağduyulu davranışlarından dolayı teşekkür ederiz.
Söz konusu durum hakkında, Rektörlüğümüz ve Fakültemizce gerekli inceleme ve disiplin süreçleri derhal başlatılmıştır” denildi.

 

