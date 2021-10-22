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Dünya Tuhaf tuhaf hareketler! Biden canlı yayında 15 saniye boyunca kilitlendi ve...
Dünya

Tuhaf tuhaf hareketler! Biden canlı yayında 15 saniye boyunca kilitlendi ve...

ABD Başkanı Joe Biden canlı yayında 15 saniye boyuncu kalakaldı. Biden'ın tuhaf hareketleri sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 18:40:00 -

CNN’e konuk olan ABD Başkanı Joe Biden canlı yayında yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu.

Sunucu Anderson Cooper, ABD’deki enflasyon hızı hakkında bir soru sorduğu sırada Biden yumruk yaptığı ellerini önüne getirdi ve yaklaşık 15 saniye öylece kalakaldı.

Sosyal medyada viral olan görüntülerin ardından kullanıcılar Biden’ın ne yapıyor olabileceğine dair esprili tahminlerde bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre Halloween Guy Don Diesel isimli bir kullanıcı, "Benim çocuğum da tuvalete gitmek istediğinde böyle yapıyor" ifadelerini kullandı.

Ressam Herbert Brandl, Biden’ın ‘yeniden yüklendiğini’ dile getirdi.

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