Tüh sana ‘Etekli’! LGBT salgınında Brad Pitt oyunu
LGBT sapkınlığı, küresel karanlık odaklar tarafından pompalanmaya devam ediyor. Medyatik isimlerin kullanıldığı propagandalar hız kesmezken son olarak sahneye Hollywood oyuncusu Brad Pitt çıktı. ABD'li oyuncu, 'Suikast Treni' (Bullet Train) isimli yeni filminin galasında etek giyerek rezalete imza attı.
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LGBT sapkınlığının son perdesinde, alçak propagandaların son figüranı Brad Pitt oldu.
ABD'li oyuncu Brad Pitt, başrolünde yer aldığı "Bullent Train" adlı filmin tanıtımı için Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.
Etek giydi
Brad Pitt'in galada giydiği kıyafet ile LGBT sapkınlığının propagandasını yaptı. Genellikle film galalarına takım elbise ya da smokinle katılan oyuncunun bu seferki tercihi etek oldu.
Kahverengi diz üstü bir etek giyen Brad Pitt, kombinini aynı renkteki ceketle tamamladı. Oyuncu, pembe keten gömleği ve takılarıyla kırmızı halıda poz verdi.
ABD'li oyuncunun kırmızı halıdaki pozları sosyal medyada tepkilere neden oldu.