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Aktüel TÜGVA'dan pandemide online yarışma ve ödül töreni
Aktüel

TÜGVA'dan pandemide online yarışma ve ödül töreni

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:05:44 -
TÜGVA'dan pandemide online yarışma ve ödül töreni

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) bu yıl ilk kez düzenlendiği Hadislerle Sessiz Vlog Yarışması ve Genç Türkiye Kongresi Ödül Töreni online olarak yapıldı.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, pandemide faaliyetlerine dijital ortamda devam eden vakıf, gençlerin bu dönemde faaliyetlerden uzak kalmaması adına eğitimlerini dijital ortama taşıdı.

TÜGVA Lise Koordinatörlüğünün projesi kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen ve Türkiye ile dünyadan binlerce başvuru alan Hadislerle Sessiz Vlog Yarışması ve Genç Türkiye Kongresi Ödül Töreni yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katıldığı ödül töreni, online olarak gerçekleşti.

Hadislerle Sessiz Vlog Yarışmasında, sosyal medyayı aktif kullanan gençlerin Ramazan-ı Şerif'i en iyi şekilde değerlendirmesi amaçlanırken, Genç Türkiye Kongresi programında ise gençlerin toplumun önemli meselelerinin ve çözüm bekleyen sorunlarının üzerinde düşünmesi hedeflendi.

- Genç Türkiye Kongresi'nin 2020 yılı temaları

Gençlerin gözünden sosyal uyum, israf, girişimcilik ve sosyal medya temalarının ele alındığı Genç Türkiye Kongresi'nde "Gençlerin Gözünden Sosyal Uyum" alanında Berkan Karakoç, "Gençlerin Gözünden İsraf"ta Fatıma Asude Yeşilyurt, "Gençlerin Gözünden Girişimcilik"ta Akın Demir, "Gençlerin Gözünden Sosyal Medya"da ise Ali Güven Gençer birinci oldu.

Hadislerle Sessiz Vlog Yarışmasında da Rana Büyükaltunel, İrem Şahin, Asude Akol, Zeynep Sude Akyol, Ayşenur Gören, Ahsen Nur Katırcıoğlu dereceye girdi.


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