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TÜGVA’dan çocukları kaçırılan ailelerin oturma eylemine destek ziyareti

Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemlerinin 5.

07 Eylül 2019 Cumartesi 19:41
TÜGVA’dan çocukları kaçırılan ailelerin oturma eylemine destek ziyareti

Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemlerinin 5. gününde olan ailelerin eylemine bir destek de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu’ndan geldi. Eminoğlu, aileleri ziyaret ederek "Tabi ki biz de bu süreci sivil toplum kuruluşları olarak, vakıflar olarak sonuna kadar destekliyoruz" dedi.



Çocukları dağa kaçırıldığı için 5 gündür HDP İl Binası önünde oturma eylemin yapan ailelere destek ziyaretleri ve mesajları devam ediyor. Bugün akşam saatlerin TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, ailelere destek ziyaretinde bulunarak sürecin takipçisi ve destekçisi olacaklarını söyledi. Başkan Eminoğlu, “Bugün özellikle bu kutlu süreci başlatan ailelerimizin, annelerimizin, babalarımızın yanındayız. Biraz önce kendileriyle de dertleştik. Tabi ki de bizde bu sürecin sivil toplum kuruluşları olarak, vakıflar olarak sonuna kadar destekliyoruz. Kendileri de biraz önce ifade etti, genellikle bazı toplumsal olaylarda ön plana çıkan sanatçılara, farklı kesimlere ailelerimizde seslenmiş oldu. O destekleri maalesef burada çok ciddi bir direniş var, kutlu bir direniş var bir duruşta göremediklerini ifade etti. Bugün Cumhurbaşkanımızda bu konuya değindi. Bizlerde vakıf olarak, STK olarak bugün ailelerimizin yanındayız ve şunu diyoruz, biz de Türkiye’nin gençliği olarak, Türkiye’nin gençlik vakfı olarak Türkiye gençliğine hizmet etmekteyiz. Biz istiyoruz ki, aynı şekilde buradaki annelerimizin, babalarımızın, ailelerimizin gençleri de masa başlarında, üniversitelerde, liselerde eğitimlerine devam etsinler. Bu ülkeye, bu vatana, bu milletehizmet etmiş olsunlar. Bütün gayemiz, derdimiz bu. Bu süreç başlamıştır. Hacire annemizle başlayan bu süreç inşallah 13 aileye ulaşmıştır. Bu noktada da biz bu sürecin destekçisi ve takipçisi olacağımızı buradan duyurmuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.



Daha sonra TÜGVA Başkanı Eminoğlu, ailelerle oturup sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 19:41
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