TÜGVA ile 21 dernekten sapkınlığa karşı yürüyüş! "Küresel ifsada hayır"
Aralarında TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın da olduğu, 21 vakıf ile dernek ve yöneticileri, eşcinsel sapkınlığa karşı Büyük Aile Yürüyüşü düzenledi. Eylemde "LGBT sapkınlıktır" vurgusu yapılırken, küresel LGBT lobisinin aile yapımıza yönelik tehdidine dikkat çekildi.
Yeniakit.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da aralarında olduğu 21 vakıf ve dernek yöneticisi Büyük Aile Yürüyüşü düzenledi.
TÜGVA, ELHAK, Memur Sen, Elazığ STK Platformu, Eğitimde Destek Platformu, Ab-ı Hayat Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Davet ve Kardeşlik Vakfı Elazığ, EHAD, EKİDER, ELÖED, Ensar Vakfı, FECİR, Elazığ İHH, İlim Yayma Cemiyeti, Mamuret-ül Aziz Vakfı, Peygamber Sevdalıları Derneği ve Elazığ Seyyah Vakfı yöneticileri ile üyeleri Elazığ Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi.
AK Partili Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu'nun da destek verdiği eylemde LGBT sapkınlığına vurgu yapılırken, LGBT lobisinin Türk aile yapısına yönelik tehdidi anlatıldı.
Eylemde, "LGBT sapkınlıktır, küresel ifsada hayır" yazılı pankart açıldı.