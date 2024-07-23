Tuğrul Türkeş'in sözleri sonrası tartışmaya Osman Kavala da dahil oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'in Gazi Davası'ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğine dair sözleri tartışılmaya devam ediyor.

Osman Kavala da dahil oldu

Türkeş'in Kavala'nın serbest kalması için girdiği çaba sonrası kız kardeşi, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ağabeyine tepki göstermiş ve "Başbuğ Türkeş ile Osman Kavala'yı aynı kefeye koymak kimsenin haddine değildir" demişti. İki kardeş arasında yaşanan tartışmaya Osman Kavala da dahil oldu.

Ayyüce Türkeş Taş

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Osman Kavala avukatları aracılığıyla yazılı açıklamada bulunarak, "Sayın Tuğrul Türkeş’in beni cezaevinde ziyaret edeceğine dair açıklamasında söylediği 'hayatının 7 yılını cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum' şeklinde sözlerinin merhum Alparslan Türkeş ile beni aynı kefeye koymak olarak değerlendirilmesini yadırgadım" dedi.

Osman Kavala, şunları kaydetti:

"Sayın Tuğrul Türkeş’in beni cezaevinde ziyaret edeceğine dair açıklamasında söylediği 'hayatının 7 yılını cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum' şeklinde sözlerinin merhum Alparslan Türkeş ile beni aynı kefeye koymak olarak değerlendirilmesini yadırgadım. Belli ki Sayın Türkeş iç dünyasıyla ilgili bu sözlerle işkenceye maruz kalmak dahil, babasının çektiği acıları yakından hissetmiş olmanın, bu ağır deneyimin, kendisini başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini anlatmak istemiş.

Osman Kavala

İnsanların toplum hayatına yaptıkları katkılar eşit değerde değil, bazıları diğerlerinden daha önemli konumdalar. Ancak hukukun egemen olduğu bir ülkede uygar biçimde yaşayabilmek için her bireyin hayatının ve haklarının eşit derecede değerli olduğunun kabulü gerekir. Öteki olarak görülen, önemli olarak görülmeyen insanların hayatları değersiz sayıldığında onların maruz kaldığı adaletsizliklere kayıtsız kalınıyor. Şiddeti teşvik eden bir ortam yaratılıyor, keyfi cezalandırmalar meşrulaştırılıyor"

NE OLMUŞTU

Osman Kavala'nın hukuksuz yargılandığına ilişkin demeçler veren ve paylaşımlar yapan AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. Türkeş, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini söylemişti.

Tuğrul Türkeş

Türkeş, "Osman Kavala'nın durumu, laboratuvar gibidir" diyerek "Altını kırmızıyla çizmek gerekir. Osman Kavala, casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı, adam beraat etti. Gezi Parkı'yla ilgili davadan yargılandı. Ama 7 yıl süren bir yargılama mı olur?" ifadelerini kullanmıştı.

Türkeş ayrıca, "Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu" demişti.

Türkeş öte yandan "Hayatının 7 yılını cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum" demişti. Bunun üzerine kız kardeşi İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, ağabeyine tepki göstermiş ve şunları söylemişti:

"Başbuğ Alparslan Türkeş, ömrünü Türk Milleti’ne Türk Devleti’ne adamış; ameli ile adını altın harflerle tarihe yazdırmış büyük bir devlet adamıdır. Vefatının üzerinden 27 yıl geçmiş olmasına rağmen sırf O’nun bıraktığı miras ile ama maalesef O’nu anlamadan, temsil edemeden Türk siyasetinde yer edinenler artık Başbuğ'un ruhunu rahat bırakın.. Her türlü siyasetinizi, pazarlığınızı kendi adınıza yapın. Başbuğ Türkeş eline kan bulaşanların/ruhunda hainlik ve bölücülük olanların ağzının sakızı değildir. Başbuğ Türkeş'ten öğrenilen 'Milliyetçilik' de ne oturduğun koltuğun gücü ile sağa sola X hesabından saldırarak yapılır ne de siyasi pazarlıkların piyonu olarak yapılır. Hele hele ömrünün bir saniyesi bile hapishane de geçmemesi gereken Başbuğ Türkeş ile Osman Kavala'yı aynı kefeye koymak kimsenin haddine değildir. Herkes haddini ve yerini bilecek"