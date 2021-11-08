Tuğrul Bey’in eşi kimdir?
Tuğrul Bey kim? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisini izleyenler tarihi konular ve karakterleri araştırmaya başladı. Pek çok kişi Tuğrul Bey’in kim olduğunu, dizide Tuğrul Bey rolünü kimin oynadığını araştırıyor. Peki, Tuğrul Bey’in aşı kim?
TRT 1 ekranlarında yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisini izleyenler Tuğrul Bey’in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Tuğrul Bey kim?
Tuğrul Bey’in eşi kimdir?
Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve ilk sultanıdır. Babası Mikail, gazâ akınında şehit düşünce, dedesi Selçuk Bey’in yanında büyüdü. Çocukluğu Seyhun boylarındaki Cend şehrinde geçti. Gaznelilerin, Selçuk Bey'in oğlu Arslan Yabguyu esir almasından sonra 1025 yılında Selçukluların başına geçti. Altun Can Hatun ile evlendi. Tuğrul Bey'in çocuğu yoktur.
Dizide Tuğrul Bey’i Barış Bağcı oynuyor.
Barış Bağcı kim?
Barış Bağcı 27 Mayıs 1975'te Karaman'da dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Trabzon Devlet Tiyatrosunda görev aldıktan sonra kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosunda devam etmiştir. Diriliş Ertuğrul dizisine 2. sezon katılarak Baycu Noyan karakterini canlandırmıştır.