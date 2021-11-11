Tuğçe Vargın kimdir?

Yüksek tansiyona bağlı rahatsızlık nedeniyle Marmaris'teki özel bir hastanede tedavi gören Kuzey Vargın, böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın, ardakaşlık ve iş ilişkisini bitirdiği kişi, görümcesiyle görüşünce, eşini arayıp "Katliam yapacağım" diye tehdit ettiği iddiaları sonrası Tuğçe Vargın’ın kim olduğu sorgulanıyor.

Tuğçe Vargın, birlikte çalıştığı Buse Çetindağ ile anlaşmazlık yaşayınca hem iş, hem de arkadaşlık ilişkisini sonlandırdı. Bunun ardından Çetindağ'ın kendi görümcesiyle görüştüğünü öğrenenTuğçe Vargın, iddiaya göre tehditler savurdu. Sabah’ın haberine göre Tuğçe Kuzey, Çetindağ'ın eşini arayarak, "Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım" diyerek tehditler savurdu. Çetindağ şikayetçi olunca soruşturma başlatıldı.