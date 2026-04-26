Gündem Hava savunma sistemleri ile asker göndermiş Katil israil'den dostu BAE'ye Demir Kubbe
Hava savunma sistemleri ile asker göndermiş Katil israil'den dostu BAE'ye Demir Kubbe

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) Demir Kubbe hava savunma sistemleri ve asker gönderdiği iddia edildi.

ABD merkezli Axios haber platformunun adı açıklanmayan iki İsrailli ve bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığı ileri sürüldü.

İran'ın BAE'yi diğer bölge ülkelerinden daha fazla hedef aldığı ve bu durumun Abu Dabi yönetiminin müttefiklerinden yardım istemesine yol açtığı öne sürüldü.

Axios’a konuşan yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca İsrail askerinin BAE'ye gönderilmesi talimatını verdiğini ileri sürdü.

BAE'nin ABD ve İsrail'den sonra Demir Kubbe hava savunma sisteminin kullanıldığı ilk ülke olduğunun altını çizen yetkililer, Demir Kubbe'nin BAE’ye atılan düzinelerce İran füzesini engellediğini iddia etti.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana hava savunma sistemlerinin toplam 550 balistik ve seyir füzesi ve 2 bin 200’den fazla İHA’ya müdahale ettiğini duyurmuştu.

Axios'un iddiasına ilişkin BAE ve İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı! Alarm verildi
İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı! Alarm verildi

Dünya

İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı! Alarm verildi

İsrail Gazze'de soykırımı sürdürüyor!
İsrail Gazze'de soykırımı sürdürüyor!

Dünya

İsrail Gazze'de soykırımı sürdürüyor!

Katil İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli secde vaziyetinde gömülmüş halde bulundu!
Katil İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli secde vaziyetinde gömülmüş halde bulundu!

Dünya

Katil İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli secde vaziyetinde gömülmüş halde bulundu!

Ateşkes yine havada kaldı... İsrail 4 kişiyi katletti!
Ateşkes yine havada kaldı... İsrail 4 kişiyi katletti!

Gündem

Ateşkes yine havada kaldı... İsrail 4 kişiyi katletti!

 

Vahap

Dostunla beraber yan inşallah.

Şüpeci

Dadısı yahudinin öğrettiğine siyonist desteği
