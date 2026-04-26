Siyonistlerin ateşkes oyunu bozuldu! übnan’da sinsi "göç ettirme" projesi devrede!

İşgalci İsrail ordusu, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ve geçtiğimiz günlerde uzatıldığı duyurulan ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine bomba yağdırmaya devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren Yukarı Nebatiye ve Kefr Tebnit gibi sivil yerleşim yerlerini hedef alan Siyonist rejim, bölgede yeni ve daha büyük bir göç dalgasını tetikledi. Bu saldırıların asıl amacının askeri bir hedeften ziyade, halkı göçe zorlayarak topraklar üzerindeki Lübnan hakimiyetini kırmak ve işgal projesini adım adım ilerletmek olduğu bir kez daha tescillendi.