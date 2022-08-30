Tuğçe Kazaz'dan Cüneyt Özdemir için bomba tespit! Öngörüden yoksun Cüneyt, köpekler saldırınca tehlikeyi farketmişti

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LGBT sapkınlığına yönelik çarpıcı tespitlerde bulunan Tuğçe Kazaz, LGBT'nin işgaline karşı protesto yürüyüşü başlatacağını açıkladı. Tuğçe Kazaz vatandaşlardan destek görürken LGBT sevicilerinin hedefi oldu.

Başına bir şey gelmeden tehlikeyi fark edemeyen LGBT sevicisi laikçi Cüneyt Özdemir, Tuğçe Kazaz'ın açıklamalarını ve LGBT protestosunu hedef aldı.

Yıllardır arayışta olan ve hak dini bulan Tuğçe Kazaz'ın İslam'a girmesinden rahatsız olan Cüneyt Özdemir, bir video yayınlayarak küstah ifadelerle dalgaya aldı.

Sosyal medya hesabından Cüneyt Özdemir'e tepkide bulunan Tuğçe Kazaz, şu ifadelerde bulundu:

Cüneyt Özdemir adam desem adam değilsin, madam desem madam değilsin. Ne cibiliyetin belli ne de gazetecilik kabiliyetin. Salla başı al maaşı, korkak, yılışık ve güce yapışık bir varlıksın. Kalkmış bir de o menfaate mahkum fikir dunyanla yapacağım LGBT yürüşüne dil uzatıyorsun!

Öngörü yeteneğinden yoksun Cüneyt Özdemir, başına gelmeden anlamaz!

Öte yandan Cüneyt Özdemir, sergilediği cehaletle öngörü yeteneğinin sıfır olduğunu bir kez daha gösterdi.

Cüneyt Özdemir, LGBT sapkınlığı tehlikesi gibi başıboş köpek tehlikesini de görmezden gelmişti. Akit'in başıboş köpek tehlikesini yıllardır dile getirmesine rağmen Özdemir, ancak eşinin köpekler tarafından saldırıya uğramasından sonra tehlikeyi anlayabilmişti.

Başıboş köpeklerin eşini yaralaması ve yavru kedisi öldürmesinden sonra tehdidi fark eden Cüneyt Özdemir, başıboş köpeklere ilişkin önlem alınması için çağrıda bulunmuştu.

Köpekperestlerden korkan Cüneyt Özdemir, "Onları seviyoruz", "Sempatikler" gibi cümleler kurmayı da ihmal etmemişti.