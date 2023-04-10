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Gündem Tuğçe Kazaz Türkiye'nin trajikomik durumunu bir dakikada özetledi! Erdoğan'ı göndermek için dindarlar laik, laikler dindar oldu
Gündem

Tuğçe Kazaz Türkiye'nin trajikomik durumunu bir dakikada özetledi! Erdoğan'ı göndermek için dindarlar laik, laikler dindar oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-10 17:39:00 -

Yaptığı paylaşımları milyonlar tarafından ilgiyle izlenen Tuğçe Kazaz son yaptığı paylaşımla Türkiye'nin Trajikomik durumunu ortaya koydu. Tuğçe Kazaz "Erdoğan'ı göndermek için dindarlar laik, laikler dindar oldu." diyerek Türkiye'nin trajikomik durumunu gözler önüne serdi.

Tuğçe Kazaz yaptığı paylaşımda şöyle söyledi;


"Türk siyasetinin son dönemde geldiği trajikomik durumundan biraz bahsetmek istiyorum.
Erdoğan'ı göndermek için ülkede dindar laik, laik dindar oldu. takiye dersen gırla. Hain desen dolu. Düşman dersen adım atılmıyor.

Yedi benzemez aldıkları talimatla birbirlerine benzemek için can atıyorlar. Ülkücü asena ile Atatürkçü Kemal kandilci oldu. Kandil yönetime gelmek istiyor. Malesef ülkenin başına bela oldu. Saadet Partisi ülkeyi hapse atmak isteyen CHP'nin kuyruk vagonunda hazır kıta olmak şartıyla kendisine yer buldu.

Gelecek Partisi genel başkanı ki bu kişi daha önce başbakan oldu. Ve DEVA Partisi genel başkanı Babacan Erdoğan'ın en iyi iki ismiydi. Etkili vbe yetkiliydiler. Erdoğan ile güçlenen bu iki insan, "Biz Erdoğan'dan daha önemli olacağız diye yola çıktılar. Ama Kılıçdaroğlu'nun iki önemsiz yardımcısı oldular. Yazık vallahi yazık!"
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