Tuğba Şenoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Tuğba Şenoğlu hayatı

Tuğba Şenoğlu, 2 Şubat 1998 tarihinde Tarsus'ta dünyaya geldi. Türk voleybolcudur. Smaçör pozisyonunda oynamaktadır. Günümüzde Vakıfbank ve Türkiye kadın millî voleybol takımında forma giymektedir.

Voleybola 10 yaşında Tarsus'ta başladı. Bu yıllarda kendisine örnek aldığı isim Gözde Kırdar'dı. 2013'te VakıfBank SK altyapı takımına transfer oldu.

Tuğba Şenoğlu nerede oynadı?

Takip eden dönemde altyapı ile Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonluğuna ulaşan takımda yer aldı (2013-2014). 2014-2015 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu, sonraki sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdi. 2017'de 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türk millî takımında yer alarak turnuvanın Rüya takımına "en iyi smaçör" olarak seçildi

2017-2018 sezonu itibarıyla VakıfBank SK ana kadrosunda yer almaya başladı ve burada 2 sezon geçirdikten sonra Yeşilyurt'a kiralık olarak transfer oldu. 2019 Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'nda İstanbul Aydın Üniversitesi SK takımında yer aldı ve takımı turnuvayı ikinci tamamladı.

2020-2021 sezonunda VakıfBank'a geri döndü. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü olan, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ise elemeleri birinci, turnuvayı da beşinci bitiren Türkiye kadın millî voleybol takımında yer aldı. 2021-2022 sezonunda Vakıfbank'la bir sezonda elde edilebilecek tüm kupaları kazanarak, sezonu 5 şampiyonlukla tamamlayıp takımdan ayrıldı.