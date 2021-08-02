Tuğba Özay kendini böyle savundu... Savunması, rezaleti ifşa etti! Açılışa katılmasına tepki yağdı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında çiftliği son anda yanmaktan kurtulan ve ardından felç geçirdiğini belirten manken Tuğba Özay, dün İstanbul'daki bir kuyumcunun açılışında görüntülenmesi nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

"Yangını ne çabuk unuttun?"

Özay, dün İstanbul'da bir açılışta görüntülendi.Yangının etkileri sürerken açılışa katılması nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan Özay ile ilgili, "Felç geçirdim diye ağlıyordun, şimdi güle oynaya açılıştasın" ve "Yangını ne çabuk unuttun?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Çılgına döndü

Gelen tepkiler ardından Özay, adeta çılgına döndü. Özay, kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, "İlk olarak Hera ve Herkül'ü alarak çiftliği derhal boşaltmalarını söyledim. Ben hiçbir zaman kendi malımı ve mülkümü düşünmedim. Bana iftira atanlar o ateşlerde yansınlar. Bana iftira atmayın yeter. Yeter benim bir canım var. Kimseden de korkum yok. Yettiniz, çiftliğim yanmadı diye mi ben suçluyum?" dedi.

"Yangından iki ay önce anlaşma yaptım"

Özay ardından, "Dün bütün gece uyumadım. Uyumadığımı arkadaşlarım çok iyi biliyor. Takip edenler çok iyi biliyorlar. Bugün ben iki ay öncesinden İstanbul'da alınan evet bir programım var. Hiçbir şekilde makyaj da yok yüzümde. Makyajsız bir şekilde organizasyona gittim. 45 dakika o insanların da gönlünü hoş ettim. O insanlarla bir sözleşmem var. Ben o insanların marka yüzüyüm. O insanlar da bugün için bir emek harcamışlar, yatırım yapmışlar. Sırf onları da mağdur etmemek adına, yardımcılarım ve ailemin de orada olması nedeniyle İstanbul'a geldim dün gece… Hiç uyumadım sabaha kadar yayın yaptım. Devlet yetkililerini de aradım." şeklinde sözlerini sürdürdü.