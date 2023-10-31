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Medya Tuğba Ekinci’den olay sözler! Laik mahalleyi kudurttu
Medya

Tuğba Ekinci’den olay sözler! Laik mahalleyi kudurttu

Yeniakit Publisher
2023-10-31 11:29:00 -
Tuğba Ekinci’den olay sözler! Laik mahalleyi kudurttu

Şarkıları, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Tuğba Ekinci bugün Müge ile Gülşen'le 2.Sayfa programına konuk oldu. Genç kızların giyinişini eleştiren Tuğba Ekinci tartışmaya neden olan açıklamalara imza attı. Ekinci, 'Genç kızlarımızı korumak kollamak için konuşuyoruz' diyerek 'Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz' sözleriyle büyük bir dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Tuğba Ekinci, bugün Müge ile Gülşen'le 2.Sayfa programının konuğu oldu. Canlı yayındaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Tuğba Ekinci'nin 'Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz' sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Canlı yayında genç kızların giyinişini eleştiren Ekinci, 'Genç kızlara sesleniyorum, toplu taşıma araçlarında kıyafetlerinize dikkat edin. Kadınlar nerede, nasıl giyineceklerini bilmedikleri için başlarına böyle şeyler geliyor. Kadınlar benim duruşumu örnek alsalar ne dayak yerler ne de başlarına bir şey gelir' dedi.

'Genç kızlarımızı korumak kollamak için konuşuyoruz' diyen Ekinci, 'Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz' açıklamasıyla da laik kesimin tepkisini çekti.

Tuğba Ekinci'nin bu açıklamalarına kuduran İletişim Uzmanı Yelda Kırçuval ise canlı yayına bağlanıp 'Hiçbir kadın kıyafetinden dolayı ne şiddeti ne de tacizi hak etmiyor' açıklamasında bulundu.

Canlı yayında Müge ve Gülşen ile de ters düşen Ekinci açıklamalarının devamında 'Erkekler kadınlardan daha namuslu' dedi.
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