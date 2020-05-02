Tugay Kerimoğlu'ndan Arda Turan açıklaması

Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüş ihtimalini yorumlayan Kerimoğlu, "Burada Arda'yla ilgili Galatasaray camiasının düşüncelerini öğrenmek lazım. Galatasaray ailesinde yetişmiş, giderken büyük ekonomik destek sağlamıştır. Arda düzgün bir insandır. Çok iyi tanırım. Böyle bir süreç olacaksa, onun adına çok sevinirim. Olursa tabii ki bunun kararını verecek kişi de Fatih Terim'dir." dedi.