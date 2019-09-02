Tuğamiral Kireçtepe göreve başladı İskenderun Deniz Üs Komutanı iken Cumhurbaşkanlığınca Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı görevine atan Tuğamiral Ercan Kireçtepe, yeni görevine başladı.

İskenderun Deniz Üs Komutanı iken Cumhurbaşkanlığınca Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı görevine atan Tuğamiral Ercan Kireçtepe, yeni görevine başladı.

Kireçtepe, göreve başlamasının ardından Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.Vali Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe’ye yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaret, bir süre sohbet edilmesinin ardından sona erdi.

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