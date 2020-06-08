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Aktüel

Tüfek ve tabancalar ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında tüfek, kuru sıkı tabancalar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:34:16 -
Tüfek ve tabancalar ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında tüfek, kuru sıkı tabancalar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince M.B., M.A., G.T., isimli 3 kişiden toplam 3 adet kuru sıkı tabanca ve G.G., isimli kişiden de 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 4 adet fişek ele geçirildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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