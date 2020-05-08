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Aktüel

Tüfek şakası kanlı bitti

Afyonkarahisar’da, 15 yaşındaki bir genç, birlikte oynadığı yine 15 yaşındaki arkadaşını tüfeğin boşalması sonucu yanlışlıkla vurarak yaraladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:46:30 -
Tüfek şakası kanlı bitti

Afyonkarahisar’da, 15 yaşındaki bir genç, birlikte oynadığı yine 15 yaşındaki arkadaşını tüfeğin boşalması sonucu yanlışlıkla vurarak yaraladı.


Olay Afyonkarahisar’ın Çayırbağ kasabasında bulunan bir köy odasında meydana geldi. Edinilen bilgilere vakit geçirmek üzere 15 yaşında iki genç köy odasına girdi. Burada çift kırma tabir edilen tüfek ile oynadıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu arkadaşlardan biri diğerini vurdu. Olay sonrası ağır yaralanan genç, ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alında. Olaya ilişkin jandarma ekipleri kasabada tahkikat başlattı. Olay sonrası arkadaşını yanlışlıkla vuran diğer genç ise gözaltına alındı.

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