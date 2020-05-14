Tufanbeyli’den üretime destek

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bu yıl binlerce dönüm arazide elma, kiraz, badem ve şeker pancarı yetiştiren çiftçiler, üretime destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yaklaşık 6 bin meyve ağacı bulunan Mehmet Bulun ve yaklaşık 100 dekar arazide şeker pancarı üretimi yapan Mustafa Topkara korona virüsle mücadele edildiği şu günlerde üretime tam destek verdiklerini söyledi.

Bu yıl verimli bir sezon beklediğini söyleyen Bulun, "Meyvecilikle uğraşıyoruz, elma, kiraz, badem üretiyoruz. Hava koşullarımız iyi olduğu için ürün kalitemiz de yüksek. Bu yıl 150 ton civarında üretim yapacağız. Şuan elma fiyatları düşük ama depolara çekince tatmin edecek bir fiyat olacaktır. Bu üretimden beklentimiz 150 bin TL civarında ama masraflarımız düşünce karımız düşecek” dedi.

Şeker pancarı üreticisi Mustafa Topkara ise ortalama yılda yaklaşık 100 dekar alana şeker pancarı ekimi gerçekleştirdiğini belirtti. Bölgenin iklim ve toprak koşullarının çok güzel olduğu için verimin yüksek olduğunu kaydeden Topkara, "3 bin 500 dekar şeker pancarı üretim, var. Ortalama fabrika potansiyelinin dörtte biri Tufanbeyli’den çıkıyor. Ortalama dekar başı 10 ton şeker pancarı elde ediyoruz. Memnunuz. Geçen sene sıkıntı çektik ama bu sene yağışlar iyi olduğu için güzel gidiyor. Hükümet ton başına 330 TL destek verdi. Burada şeker oranı da yüksek olduğu için 350 TL destek geliyor. Tek sıkıntımız yakıt fiyatı onun dışında sorun yok” diye konuştu.