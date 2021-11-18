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Aktüel Tufan Tükek kimdir? Tufan Tükek korona mı oldu?
Aktüel

Tufan Tükek kimdir? Tufan Tükek korona mı oldu?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek Covid-19'a yakalandı. Tufan Tükek korona aşısı oldu mu? Prof. Dr. Tufan Tükek sağlık durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 10:47:00 - 2021-11-18 10:48:13
Tufan Tükek kimdir? Tufan Tükek korona mı oldu?

İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “İlk defa bir hafta kadar önce semptom yaşadım. Burun akıntısı, hapşırma gibi basit bir nezle zannettim ancak daha sonra koku alma duyusunun da kaybolduğunu görünce test yapma ihtiyacı hissettim. Tahmin ettiğim gibi evde yapmış olduğum hızlı test pozitif sonuçlandı. Daha sonra PCR testinde de bunu doğrulamış olduk.” dedi.

Aşılı olmaları dolayısıyla süreci rahat geçirdiklerini anlatan Prof. Dr. Tufan Tükek, “Eşim de 4 aşılıydı dolayısıyla herhangi bir endişeye kapılmadık açık söylemek gerekirse; semptomların da gün geçtikçe ağırlaşmadığını, ateşin, eklem, vücut ağrılarının olmadığını sadece bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde hastalığın devam ettiğini gözlemledik. Bu bizi biraz rahatlattı. Oğlumuz da 2 bioNTech aşısına sahipti, hastalığı daha hafif geçireceğini tahmin ediyorduk ve o şekilde şu an seyrediyor." şeklinde konuştu.

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