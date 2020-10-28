TÜDKİYEB hayvancılık sektörünün daha fazla desteklenmesini istedi

ANKARA (AA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvancılık sektörünün daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Bitkisel üretimde hayvancılığa yönelik mısır, arpa, fiğ, yonca gibi ürünlerin üretimini artırmamız zorunlu. Sorunlar ancak daha fazla üretim, tüketim, ihracat ve yerli ürünle çözülür." ifadelerini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, kırmızı et tüketiminin yerli imkanlarla karşılanması gerektiğine dikkati çekti.

Kırmızı ette tüketim artışının küçükbaş ile karşılanabileceğine işaret eden Çelik, "Aksi takdirde döviz ödeyerek ithalat yapmak zorunda kalırız. Bundan kurtulmanın yolu küçükbaş hayvancılıktan geçiyor. Hayvan sayısı hızla artırılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, kaba yem açığının kapatılması, yem maliyetlerinin düşürülmesi ve çoban sorununun çözülmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Hayvancılık sektörü daha fazla desteklenmeli. Bitkisel üretimde hayvancılığa yönelik mısır, arpa, fiğ, yonca gibi ürünlerin üretimini artırmamız zorunlu. Sorunlar ancak daha fazla üretim, tüketim, ihracat ve yerli ürünle çözülür."