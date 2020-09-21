TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten "meralarda ıslah" çağrısı:

ANKARA (AA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ülkede mera ve çayır alanlarının yetersiz olduğunu belirterek, "Çayır ve meralar ıslah edilerek verimleri artırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, yazılı açıklamasında, başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye'deki mera ve çayır alanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğu Anadolu'da 2019 sonu itibarıyla 10 milyona yakın koyun, 1,6 milyona yakın keçi varlığı bulunduğunu aktaran Çelik, meralar dikkate alındığında bölgedeki küçükbaş hayvan varlığının mevcut verilere göre en az 20 milyon olması gerektiğini bildirdi.

Çelik, mevcut mera varlığı ve verimiyle küçükbaş hayvan sayısının sadece Doğu Anadolu'da 7 milyondan fazla artırılabileceğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Doğu Anadolu'da 4 milyon 337 bin 580 hektar mera bulunduğu bilgisini veren Çelik, "Doğu Anadolu'nun zengin meralarının daha iyi değerlendirilmesi gerekli. Buradaki meralar kuru ot verimi açısından zengindir. Hektar başına kuru ot verimi, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 450, Akdeniz Bölgesi'nde 500, Ege ve Marmara bölgelerinde 600 kilogramda kalırken, Doğu Anadolu'da 900 kilogramı bulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım alanları açısından sınırlı olan Doğu Anadolu'nun, küçükbaş hayvancılıkla önemli bir gelir artışı sağlayabileceğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:



"Mülteci ve yabancılarla birlikte 88 milyonluk bir ülkenin gıda güvencesini çiftçimiz, yetiştiricimiz sağlıyor. Yakın çevrede tarım ve hayvancılıkta bizimle yarışacak bir ülke de yok. Bu ülkenin hala yeterince kullanılmayan tarlaları, otlakları var. Ülkemiz şartlarında meralar olmadan küçükbaş hayvancılık yapmak mümkün değildir. Mevcut mera ve çayır alanları yetersizdir. Çayır ve meralar ıslah edilerek verimleri artırılmalıdır."