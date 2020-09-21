  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten "meralarda ıslah" çağrısı:
Ekonomi

TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten "meralarda ıslah" çağrısı:

"Ülkemiz şartlarında meralar olmadan küçükbaş hayvancılık yapmak mümkün değildir" - "Mevcut mera ve çayır alanları yetersizdir. Çayır ve meralar ıslah edilerek verimleri artırılmalıdır"

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:08:24 -
TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten "meralarda ıslah" çağrısı:

ANKARA (AA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ülkede mera ve çayır alanlarının yetersiz olduğunu belirterek, "Çayır ve meralar ıslah edilerek verimleri artırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, yazılı açıklamasında, başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye'deki mera ve çayır alanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğu Anadolu'da 2019 sonu itibarıyla 10 milyona yakın koyun, 1,6 milyona yakın keçi varlığı bulunduğunu aktaran Çelik, meralar dikkate alındığında bölgedeki küçükbaş hayvan varlığının mevcut verilere göre en az 20 milyon olması gerektiğini bildirdi.

Çelik, mevcut mera varlığı ve verimiyle küçükbaş hayvan sayısının sadece Doğu Anadolu'da 7 milyondan fazla artırılabileceğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Doğu Anadolu'da 4 milyon 337 bin 580 hektar mera bulunduğu bilgisini veren Çelik, "Doğu Anadolu'nun zengin meralarının daha iyi değerlendirilmesi gerekli. Buradaki meralar kuru ot verimi açısından zengindir. Hektar başına kuru ot verimi, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 450, Akdeniz Bölgesi'nde 500, Ege ve Marmara bölgelerinde 600 kilogramda kalırken, Doğu Anadolu'da 900 kilogramı bulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım alanları açısından sınırlı olan Doğu Anadolu'nun, küçükbaş hayvancılıkla önemli bir gelir artışı sağlayabileceğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Mülteci ve yabancılarla birlikte 88 milyonluk bir ülkenin gıda güvencesini çiftçimiz, yetiştiricimiz sağlıyor. Yakın çevrede tarım ve hayvancılıkta bizimle yarışacak bir ülke de yok. Bu ülkenin hala yeterince kullanılmayan tarlaları, otlakları var. Ülkemiz şartlarında meralar olmadan küçükbaş hayvancılık yapmak mümkün değildir. Mevcut mera ve çayır alanları yetersizdir. Çayır ve meralar ıslah edilerek verimleri artırılmalıdır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında sert Kemalizm tartışması! Selman Öğüt stüdyoyu terk etti
Gündem

Canlı yayında sert Kemalizm tartışması! Selman Öğüt stüdyoyu terk etti

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Selman Öğüt katıldığı canlı yayında kemalizm tartışması sonrası sunucuya sert te..
İBB'den bir zam daha
Siyaset

İBB'den bir zam daha

İndirim vaatleriyle halkı kandırarak koltuğa oturan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son ol..
Mısır sokaklarında Sisi'ye öfke seli
Dünya

Mısır sokaklarında Sisi'ye öfke seli

Darbeci Abdulfettah es-Sisi'ye karşı Mısır sokaklarındaki protestolar büyüyor.
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı