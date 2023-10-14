TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Kırsalda yaşayan kadınların finansa, teknolojiye kolayca erişimleri sağlanmalı

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadınların tarımsal alanda, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretimi ve güvenliğinde önemli roller üstlendiğini bildirdi.

Çiftçi kadınların hak ettikleri değeri göremediğine işaret eden Çelik, "Çiftçi kadınlarımız, ülkemizin tarımı ve kırsal alanların mihenk taşı. Çiftçi kadınlarımız, tarımsal üretimde önemli görevleri yerine getirmelerine ve tarımda çalışan nüfusun yüzde 41'ini oluşturmalarına rağmen üretici, yetiştirici ve çiftçi olmaktan ziyade daha çok erkeklerin yardımcısı gibi görülmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımda çalışan kadınların istihdamının erkeklerden fazla olmasına rağmen yüzde 76'sının ücretsiz aile çiftçisi olduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız ve gençlerimizi sosyal güvenceye kavuşturmanın yanında onlara yönelik özellikle ilk yatırım ve işletme maliyeti düşük küçükbaş hayvancılık projeleri gibi projeler uygulanarak, pozitif ayrımcılık sağlanarak kırsalı terk etmeleri önlenmeli. Kentlerde yaşayanların aldığı kişi başına milli gelirin üçte birini alan kırsalın kalkınmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi önem arz ediyor."



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"Yeni girişimciliğe başlayacaklara öncelik verilmeli"

Kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Çelik, "Kırsal alanda kadın emeğini değerlendiren, ürünlerini pazarlamaya çalışan veya yeni girişimciliğe başlayacak kadınlara öncelik verilmeli. Kırsalda yaşayan kadınların finansa, teknolojiye kolayca erişimleri sağlanmalı, kadınların kurduğu işletmeler daha fazla desteklenmeli." ifadelerini kullandı.

Kadın çiftçilerin Bağ-Kur prim ödemelerinde güçlük çektiğini ve sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini belirten Çelik, 9 bin gün olan emeklilik prim gün sayılarının da 7 bin 200'e düşürülmesinin önem taşıdığını bildirdi.