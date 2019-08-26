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TÜDEF’ten pet şişelerle ilgili önemli uyarı: 1 yılı aşkın pet şişeler kanserojen olabilir

Tüketici Dernekleri Federasyonu, pet şişelerin kanserojen içerebileceği tehdidine ilişkin uyardı: “Pet şişe sularda son kullanma tarihi bir yıl olmalı. İki sıcak yaz geçirmiş ve petten kimyasal maddeler geçmiş suların sağlıklı olduğunu düşünmüyoruz.”

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:23
TÜDEF’ten pet şişelerle ilgili önemli uyarı: 1 yılı aşkın pet şişeler kanserojen olabilir

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Kolay taşınabilirliği ve saklanabilirliği sebepleriyle tercih edilen pet şişe kullanımında yaşanan artış önemli boyutlara ulaştı. Pet şişelerdeki zarara dikkat çeken Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, “Pet şişede içme suyu üreten firmalar kontrol yaptıklarını söyleseler de 18 ay iki sıcak yaz geçirmiş, güneş altında bekletilmiş ve belki de soğukta donmuş bu suretle pet’ten suya kimyasal maddelerin geçiş yaptığı bir suyun hala içilebilir olduğunu düşünmüyoruz.” dedi.

“Pet su üretiminde mevzuat yeniden düzenlenmeli!”

Vargı, “Pet şişe sularına baktığımızda ne yazık ki üretim ve son kullanma tarihleri arasında markalar arasında 18 ay, 15 ay olan pet şişe suları var. Pet şişede bir su 18 ay taze kalır mı?” diye sordu. İlgili firmaların “Yönetmelikte böyle bir şey yok. Yani son kullanma tarihi sorumluluğumuz yok” dediklerini belirten vargı, “Pet şişe sularındaki mevzuatın yeniden düzenlenmesi için Sağlık Bakanlığına başvurduk. Bizce pet su üreten firmalar gönüllü olarak bir araya gelip, bir yıllık bir ortak son kullanma tarihi belirlemeliler. Piyasada yaptığımız araştırmalarda bazı pet su üreticisi firmaların kapak plastiğinden bile kar etmek için plastik kapağın çapını 3 santimden 2 santime indirmişler. Kapağı açmak bile zorlaşıyor. Bunun bile bir standardı yok.” dedi.

“Pet şişeler güneş ışığından korunmalıdır!”

Vargı, Pet şişelerin kullanımında en makul sürenin 12 ay olduğunu belirterek, “Pet şişe sularının güneş altında sıcakta kalmış ve aşırı soğukta donmuş bir şekilde tüketilmesinin sağlığa zararlı etkileri var. Sağlık Bakanlığı tarafından 2004 yılında hazırlanarak yürürlüğe giren Doğal Mineralli Sular Hakkındaki Yönetmelikte de üretim ve son kullanma tarihleri ile ilgili bir belirleyici sürenin konulmadığını görüyoruz. Uluslararası mevzuat konusunda da başvurduğumuz IBWA adlı uluslararası şişelenmiş su üreticileri birliği ise, direkt güneş ışığından sakınılması, buzdolabında muhafaza edilmemesi, solventlerden ve benzinden uzak depolanması gibi dikkat çekici uyarılarda bulunmaktadır. Bu uyarılara rağmen yazın pet suların depolandığı alanlarda güneş altında bekletilmesi sık gördüğümüz bir manzara olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.

“Son kullanma tarihi yaklaşan sular da satılabiliyor!”

“Bir yaşlı bayan tüketicimiz bir buçuk yıl önce şişelenmiş bir su ile gelip suyun acı olduğunu ifade etti.” diyen Vargı, şöyle devam etti: “Biz de piyasaya çıkıp bütün pet su markalarını inceledik. Çeşitli marketlerden örnek sular aldık ve tarihlerine baktık. Depolarda kalıp 18 ay sonra son kullanma tarihi dolmadığı için satılabilecek suların olması da mümkün.Son kullanma tarihi yaklaşan suların piyasadan toplanıp toplanmadığı da bilinmiyor. Piyasa da son kullanma tarihi farklı üç tür pet ambalajlı su olunca tüketici de bir güvensizlik ortamı oluştu. Bizde tüketicilere pet sularda sularda üretim ve son kullanma tarihlerini iyi okumalarını tavsiye ediyoruz. Suda plastik bir koku var ise son kullanma tarihi ne olursa olsun tüketilmemesini tavsiye ediyoruz”.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:23
  1. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili Sinan Vargı
  2. pet şişe

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