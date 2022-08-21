Tuchel'e bir darbe daha geldi! Darmadağın oldu...

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İngiltere Premier Lig'de 3. hafta mücadelesinde Chelsea, deplasmanda Leeds United ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Leeds United'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Chelsea'de kaleci Edouard Mendy'nin ilk golde yaptığı büyük hata ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Leeds United ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Elland Road'da oynanan müsabaka, Leeds United'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Aaronson, 37. dakikada Rodrigo ve 69. dakikada Harrison kaydetti.

Chelsea'de Kalidou Koulibaly 84. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Leeds, ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve 3. sıraya yerleşti. İlk yenilgisini alan Chelsea ise 4 puanla 12. sırada yer buldu.

Leeds gelecek hafta Brighton deplasmanına gidecek. Chelsea ise Leicester'ı ağırlayacak.

EDOUARD MENDY'DEN İNANILMAZ HATA

Chelsea kalecisi Edouard Mendy, Leeds United'ın ilk golünde rakibini çalımlamak istedi ancak kale ağzında topu kaptırdı. Mendy'den topu çalan Aaronson, meşin yuvarlağı boş kaleyle buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

Mendy'nin hatası; Chelsea taraftarlarının tepkisini çekerken, sosyal medyada da gündem oldu.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır



